Antalya’da dağlardan toplayıp 1.500 liraya satıyor!

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın da gelir kapısı oluyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 150 liraya, kurutulmuşu ise bin 500 liraya kadar alıcı buluyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağan yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.