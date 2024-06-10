Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı

Kamyonetin kasasını naylon ile kaplayan bir vatandaş kasaya doldurduğu suya çocukları da alarak serinlemeye çalıştı. Seyir halinde olan ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında su dolu kasada çocuklar bunaltıcı sıcakta serinlemeye çalıştı. Bir başka noktada ise Cam Piramit içerisindeki alanda vatandaşlar su içerisine masa ve sandalye atarak serinlemeye çalıştı. Birkaç metre yanlarında ise çocukların oyun havası eşliğinde suda eğlenceli vakit geçirmeleri görüntülere yansıdı.