Antalya'da dehşet: Yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki Endonezyalı Kadem Dwi Astuti yürüyüş yaptığı sırada 10 köpeğin saldırısına uğradı.
Antalya'da yaşayan 31 yaşındaki Endonezyalı Kadem Dwi Astuti yürüyüş yaparken dehşeti yaşadı.
1 / 14
Olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı.
2 / 14
Normalde sabahları arkadaşları ile yürüyüşe çıkan genç kadın, olay günü tek başınaydı.
3 / 14
Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen Astuti, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı.
4 / 14