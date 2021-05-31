Antalya'da dehşet: Yürüyüş yaparken hayatının şokunu yaşadı

Olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı.