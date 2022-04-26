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  4. Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi

Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi

Antalya'da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki bir kişi, tırmandığı ağaçta hayatını kaybetti. Talihsiz kişinin cansız bedenini itfaiye yetkilileri aşağı indirdi.

Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi - Resim: 1

Antalya’da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki E.Ö., bir anda rahatsızlandı. Olayı görenler yardıma koştu ama bir türlü ağacın tepesine ulaşamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi - Resim: 2

Korkunç olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan E.Ö. (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.

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Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi - Resim: 3

Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan E.Ö.'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

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Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi - Resim: 4

Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı E.Ö.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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