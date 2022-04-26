Antalya'da dehşete düşüren görüntü! Cansız bedenini itfaiye indirdi
Antalya'da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki bir kişi, tırmandığı ağaçta hayatını kaybetti. Talihsiz kişinin cansız bedenini itfaiye yetkilileri aşağı indirdi.
Antalya’da budamak için palmiye ağacına çıkan 56 yaşındaki E.Ö., bir anda rahatsızlandı. Olayı görenler yardıma koştu ama bir türlü ağacın tepesine ulaşamadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özege’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Korkunç olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Gökçe Parkı yanında bulunan bir evin bahçesindeki palmiye ağacını budamak için çıkan E.Ö. (56), ağacın tepesinde biranda rahatsızlandı.
Durumu fark eden vatandaşlar yardım etmek istedi ancak özel tesisat ile ağaç tepesinde bulunan E.Ö.'ye ulaşamadı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.
Sağlık ekipleri itfaiye merdiveni ile ulaştığı E.Ö.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.