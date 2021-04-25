İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “İnsanlar evde kalacaklar, siz pasaportunuzla beraber 'Pasaportum var' diye turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade etmeyiz" açıklaması sonrasında polis ekipleri, sahilde ve sahil bandında denetimini sıklaştırdı.