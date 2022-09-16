Antalya'da denizde can pazarı! Lüks yat alevler içinde kaldı

Aralarında turistlerin de bulunduğu teknedeki 6 kişiden bazıları denize atlarken diğerleri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait zodyak botla tahliye edilerek yakındaki diğer yatlara aktarıldı. O sırada yanan teknenin yanına gelenler jet-skiler ve sürat tekneleriyle su püskürterek söndürmeye çalıştı.