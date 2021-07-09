Antalya'da denize sıfır bedava tatil keyfi
Antalya'nın Aksu ilçesi sahilinde deniz kenarına kurulan Çardak Beach'te, başta çevre sakinleri ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, doğayla iç içe tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.
Antalya'nın Aksu sahilinde, kumsala kurulan çardaklarda her yıl yaz aylarında ücretsiz tatil yapan vatandaşlar, dedelerinden kalma "çardaklı tatil" geleneğini sürdürüyor.
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Aksu ilçesine bağlı Kumköy sahilinde, çevre mahalleler başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, beş yıldızlı otellerin bulunduğu sahil kesiminde kurdukları çardaklarda tatillerini yapıyor.
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Her yıl haziran başından itibaren bölgeye gelerek kurdukları derme çatma çardaklarının eksiklerini tamamlayanlar, eylül ortalarına kadar denizin keyfini çıkarıyor.
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Çevre mahallelerde arazisi olan bölge sakinleri ise gündüz bahçelerindeki işleriyle ilgilenirken, akşam saatlerinde aileleriyle çardakta vakit geçiriyor.
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