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  3. 03 Şubat 2021 10:55

Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar

Antalya'da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi.

Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar

Antalya'da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi.

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Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar

Turizm kenti Antalya'da bulutlu ve rüzgarlı havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boyu 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.

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Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar

Oluşan dalgalar kıyı bandı boyunca beyaz bir örtü gibi yayıldı. Dalgaları gören birçok Antalyalı soluğu sahilde aldı.

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Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar

Sahile gelen vatandaşların birçoğu kıyı bandında yürürken bazıları ise kumsala indi.

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