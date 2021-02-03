Antalya'da dev dalgalar arasında tehlikeli pozlar
Antalya'da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi.
Antalya'da iki kadın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirdi. Kadınlar daha sonra bikinileri ile dalgaların içine girdi.
Turizm kenti Antalya'da bulutlu ve rüzgarlı havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde boyu 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.
Oluşan dalgalar kıyı bandı boyunca beyaz bir örtü gibi yayıldı. Dalgaları gören birçok Antalyalı soluğu sahilde aldı.