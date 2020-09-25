Antalya'da dev hortum paniği!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde oluşan dev hortum amatör kameraya yansıdı. Kıyıya 200 metre mesafedeki hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aniden başlayan sağanak sonrası denizde hortum çıktı. Kıyıdan 200 metre uzaklıkta çıkan hortum, yaklaşık 15 dakika boyunca denizde ilerledi, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Saat 12.30 sıralarında ise Koru Sahili’nin yaklaşık 200 metre açıklarında birden hortum belirdi.