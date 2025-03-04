Antalya'da düşen yıldırım bomba gibi patlayıp, apartmanı delip geçti
Antalya'da dün öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu yağışı sırasında bir apartmana düşen yıldırım bomba gibi patlarken, apartmanın üst kattaki dairesinin salonunda delik açıldı.
Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya'da dün sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı.
Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.
Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan dairede zarar oluştu.
İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.