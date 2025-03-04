Antalya'da düşen yıldırım bomba gibi patlayıp, apartmanı delip geçti

Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.