Antalya’da elektrik çiçeği üretildi

Yenilebilir çiçeklerin birçok yemek, salata ve tatlı çeşidinde kullanımının yaygınlaştığını belirten Akbulut, "5 dönüm serada üretim yapıyoruz. Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.