Antalya’da elektrik çiçeği üretildi
Antalya Serik'te, 5 dönümlük serada 15 çeşidi aşan çiçek türleri arasında yenilebilir çiçekler de bulunuyor. Yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk veren bu çiçekler, 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin yemek, salata ve tatlılarında da kullanılmıştı.
Antalya Serik'te, 5 dönümlük serada 15 çeşidi aşan çiçek türleri arasında yenilebilir çiçekler de bulunuyor. Yemeklere, salatalara, tatlılara lezzet katarken, görselliğiyle de sofralara renk veren bu çiçekler, 2015'te Antalya'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde dünya liderlerinin yemek, salata ve tatlılarında da kullanılmıştı.
Yenilebilir çiçekler arasında erik, fasulye, latin, kristal, menekşe, viola, fesleğen, kristal, kabak, soğan, salatalık gibi çiçekler bulunuyor. Bunlar arasında en ilginç olanlardan biri ise elektrik çiçeği.
İLK KEZ GÖRENLER ŞAŞIRIYOR
Yenilebilir çiçek üretiminin 2008'de başladığını belirten firmanın pazarlama müdürü Burak Akbulut, yenilebilir çiçekleri ilk kez görenlerin büyük şaşkınlık yaşadığını, ilk başta yenilebildiğine inanmadıklarını söyledi.
Yenilebilir çiçeklerin birçok yemek, salata ve tatlı çeşidinde kullanımının yaygınlaştığını belirten Akbulut, "5 dönüm serada üretim yapıyoruz. Restoranlar, otellerin alacart restoranlarında özellikle şeflerin en büyük tercihi bu çiçekler, son dokunuş olarak yemeklerde çok etkili oluyor. Hem göze hem de mideye hitap etmesi açısından mutluluk veriyor. Ünlüler de tercih ediyor" dedi.