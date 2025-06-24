Antalya'da faaliyette olan 5 yıldız otel için tahliye kararı

TAHLİYE DAVASI AÇILDI

Mülk sahibi şirket yetkilileri, kira sözleşmesinde yer almasına rağmen bakanlığa ödemesi gerekirken ödenmeyen 15 milyon 583 bin 509 lira hasılat payının gecikme cezasıyla 18 milyon 482 bin 457 liraya yükseldiğini ve bu ödemeyi kendilerinin gerçekleştirdiğini mahkemeye sundu. Geçen yıl temmuzda mülk sahibi şirket ile kiracı şirketin temsilcileri arasında uzlaşma görüşmeleri yapıldı. Görüşmelerin olumsuz sona ermesiyle mülk sahibi şirket tarafından Manavgat 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'ne tahliye davası açıldı. 19 Haziran'da görülen davada, kiracı şirketin avukatları tahliye talebinin reddine karar verilmesini istedi. Dosyayı inceleyen mahkeme, 5 yıldızlı otelin tahliye edilmesine karar verdi. Mahkeme kararında, şu ifadeler kullanıldı: "Davalının kiracı olarak bulunduğu Antalya ili, Manavgat ilçesi, Kızılağaç mevkii, Karacalar köyü, 1167 parseldeki tesisin sözleşmeye aykırılık nedeniyle, 2 hafta içerisinde itiraz yolu açık olmak üzere tahliyesine karar verildi."