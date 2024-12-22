Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkıp 25 metre yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aracın sürücüsü babası ise yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkisinde meydana geldi. İ.A.’ın kontrolünü kaybettiği kamyonet, yaklaşık 25 metreden yuvarlandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocuklarından İ.A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İ.A. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanay’ın diğer çocuğu Ö.A. (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İ.A.'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)
Yaralanan İ.A. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A.’ın diğer çocuğu Ö.A. (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
İ.A.'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)