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Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yoldan çıkıp 25 metre yuvarlanan kamyonetteki 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti, aracın sürücüsü babası ise yaralandı.

Kaynak: DHA
Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü - Resim: 1

Kaza, saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Uzunöz Mahallesi Kuzyaka mevkisinde meydana geldi. İ.A.’ın kontrolünü kaybettiği kamyonet, yaklaşık 25 metreden yuvarlandı.

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Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü - Resim: 2

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocuklarından İ.A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İ.A. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanay’ın diğer çocuğu Ö.A. (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İ.A.'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)

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Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü - Resim: 3

Yaralanan İ.A. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A.’ın diğer çocuğu Ö.A. (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü - Resim: 4

İ.A.'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)

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