Antalya'da feci kaza: Araç uçurumdan uçtu, bir çocuk öldü

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, araçta bulunan İbrahim Alanay'ın çocuklarından İ.A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İ.A. ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Alanay’ın diğer çocuğu Ö.A. (6) ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İ.A.'ın cansız bedeni Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı. (DHA)