  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü

Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü

Antalya'da 35 metre yükseklikteki falezlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü - Resim: 1

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıç adamlar sevk edildi. 

1 / 4
Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü - Resim: 2

Verilen konuma gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi. Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde üzerinden K.O. (31) adına kimlik çıkan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

2 / 4
Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü - Resim: 3

 Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 / 4
Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü - Resim: 4
4 / 4