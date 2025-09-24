Antalya'da feci ölüm: 35 metre yükseklikten düştü

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.