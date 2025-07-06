Antalya'da firari aslan dehşeti! Bahçede uyuyan adama saldırdı

Tarlasında uyuyan adama saldırdı

Aslanın saldırısına uğrayan kişinin uzun yıllardır bölgede çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan S.K. (53) olduğu öğrenildi. K.'nin gece eşiyle birlikte fıstık bahçesine su saldıktan sonra kamyonetin yanında uyuyakaldığı, saldırının da bu sırada gerçekleştiği tespit edildi. Vücudunun birçok yerinden ağır yaralanan S.K., ambulans olay yerine giremediği için kendi kamyonetinin kasasına konularak ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan K., ardından Antalya'ya sevk edildi.