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  3. 31 Aralık 2019 14:57

Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Antalya'da bulunan dünyanın en eski batığı bilim dünyasında heyecan yarattı. Batıkta yapılan çalışmalarda dünyada sadece 5 örneği bulunan ve zamanında para yerine geçen bakır külçelerden 100'den fazla tespit edildi.

Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Akdeniz Üniversitesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz, Antalya'nın kıyısında bulunan batığın dünyanın bilinen en eski batığından 200 sene öncesine dayandığını belirterek, "Ticari yük taşıyan dünyanın en eski batığı olduğu bilimsel çalışmalarla da teyit edildi." dedi.

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Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Öniz'in koordinatörlüğünde, Antalya Müze Müdürlüğünün başkanlığında, yabancı bilim insanlarının katılımıyla kentin batı kıyılarında Tunç Çağı'na ait olduğu bildirilen bakır yüklü gemi tespit edildi.

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Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Batığın önce kanıtlarla bilimsel makalesi yayınlandı, ardından Vali Münir Karaloğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden de uzmanların yer aldığı 30 kişilik ekip, iki gemiyle batıkta arkeolojik kazı çalışması yaptı.

Sualtı hekimlerinin gözetiminde, Doç. Dr. Hakan Öniz koordinatörlüğünde ve dünyaca ünlü Prof. Dr. Cemal Pulak'ın da yer aldığı ekip, batık üzerinde çalıştı.

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