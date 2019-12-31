Antalya'da gemi batığında heyecan yaratan keşif

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesinden de uzmanların yer aldığı 30 kişilik ekip, iki gemiyle batıkta arkeolojik kazı çalışması yaptı.



Sualtı hekimlerinin gözetiminde, Doç. Dr. Hakan Öniz koordinatörlüğünde ve dünyaca ünlü Prof. Dr. Cemal Pulak'ın da yer aldığı ekip, batık üzerinde çalıştı.