Antalya'da gizemli koyun katliamı ! Yine ortaya çıktı

“Buzağı kadar varmış”

3 gün önce komşusu Necati Avcı’nın başına gelen olayı anlatan Ümit Biber, hayvanların 2-3 gündür saldırı halinde olduğunu belirtti. Biber, “Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında eşim televizyon izlerken dışarıdan ayak, yaprak sesleri gibi tuhaf sesler duyuyor. Ondan sonra şüpheleniyor ama dışarıda köpekler olduğu için ‘bir şey olmaz herhalde’ diyor. Ardından içi rahat etmeyince dışarıya çıkıyor ve ışığı açmadan etrafa bakıyor. Sonra ışığı yakıp balkonun altına eğilince koyunlara saldıran bir şeyin olduğunu görüyor. Kuyruğu uzun bir hayvan görünce öncesinde köpek sanıyor. Korkup bana sesleniyor, bende ön kapıdan çıktım. Eşim, ‘Kurt ve arkasında Kangal köpeğine benzer bir kurt’ diyor. İkisi de yoldan tarafa doğru kaçmışlar. Bizim koyunun biraz daha büyüğü, buzağı kadar varmış. Zaten arkadaki beyaz köpek içeriden çıkamadığı için baya bir uğraşıyor” dedi.