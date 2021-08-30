Antalya’da görenleri şaşkına çeviren manzara

Otomobilin bagajına konulan koltuk, dengeli bir şekilde durmadı. Bu kez bir kişi otomobili kullanırken, diğer kişi koltuğu düşmemesi için tuttu. Araç ilerlerken bir kişi koltuğu kaldırarak yürüdü. Bagajdaki zorlu koltuk taşıma anları ise balkondaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.