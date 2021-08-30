Antalya’da görenleri şaşkına çeviren manzara
Antalya'da otomobilin bagajına konulan koltuk düşmesin diye arkadan kaldırarak yürüyen kişi gülümsetti.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gece merkez Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.
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Yakın mesafedeki koltuğu evine taşımak isteyen iki arkadaş ilginç bir yöntem buldu.
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Otomobilin bagajına konulan koltuk, dengeli bir şekilde durmadı. Bu kez bir kişi otomobili kullanırken, diğer kişi koltuğu düşmemesi için tuttu. Araç ilerlerken bir kişi koltuğu kaldırarak yürüdü. Bagajdaki zorlu koltuk taşıma anları ise balkondaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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"YURDUM İNSANI ÇOK İYİ"
Görüntüyü çeken kişiler, "Arkadaki adamın çilesine bakar mısın ama öndeki çok konforlu, yurdum insanı ay çok iyi" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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