Antalya'da güneşli havanın tadını turistler çıkardı

SOKAKLAR SESSİZ Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan ve vaka sayısı 100 binde 190.44'e ulaşan kentin sokaklarına ise kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu.