Antalya'da havuz başında talihsiz kaza: Kadın turist hastanelik oldu

Burada tedaviye alınan K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Jandarma ekipleri ise olayla ilgili otel müdürü M.D.'nin ifadesini aldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.