Antalya’da hayvan katliamı: Sokak köpeklerine kurşun yağdırdı!
Antalya Kepez’de kan donduran bir olay yaşandı. Sokakta kavga eden köpekleri gören bir kişi aracından inerek pompalı tüfekle dehşet saçtı. Bir köpeği hedef alarak peş peşe ateş eden ve ölümüne neden olan saldırgan, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu suç aletiyle birlikte yakalandı.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde önceki gün 15.30 sıralarında meydana gelen olayda sokak üzerinde vatandaşların bakımını yaptığı sokak köpeği başka bir köpekle kavga etmeye başladı.
Su sırada aracı ile yoldan geçen kimliği belirsiz bir şahıs araçta bulunan av tüfeği ile birlikte kavga eden köpeklerin yanına geldi.
Bir süre sokak hayvanlarının kavgasını izleyen şahıs ardından pompalı olarak tabir edilen tüfekle köpeklerden birisine ateş etmeye başladı.
Acı içinde kıvranan ve kaçmaya çalışan köpek şahsın tüfeğinden peş peşe çıkan saçmaların hedefi olurken, birkaç metre kaçtıktan sonra yere yığıldı.
