Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü

Manavgat'ta saat 19.30 sıralarında Karacalar ve Sülek mahallelerinde hortum yaşamı olumsuz etkilerdi. Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 evin yanı sıra çok sayıda seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi.