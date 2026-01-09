Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahallelerinde seralarda ve evlerde büyük hasara yol açarken, hortumun havaya savurup ters döndürdüğü otomobil bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.
Kaynak: DHA / İHA
Manavgat'ta saat 19.30 sıralarında Karacalar ve Sülek mahallelerinde hortum yaşamı olumsuz etkilerdi. Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 evin yanı sıra çok sayıda seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi.
Hortumun yaklaşık 4 metre savurduğu park halindeki otomobil ters dönerek dururken, motosiklet ve kamyonete de zarar verdi.
Hortum sırasında yürüyen S.K. savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan S.K. müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.
