  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü!

Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan hortum, Karacalar ve Sülek Mahallelerinde seralarda ve evlerde büyük hasara yol açarken, hortumun havaya savurup ters döndürdüğü otomobil bir kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Kaynak: DHA / İHA
Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü - Resim: 1

Manavgat'ta saat 19.30 sıralarında Karacalar ve Sülek mahallelerinde hortum yaşamı olumsuz etkilerdi. Birkaç dakika etkisini sürdüren hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 5 evin yanı sıra çok sayıda seranın çatısı uçtu, ahırlarda zarar oluştu, çok sayıda ağaç köklerinden sökülerek devrildi. 

1 / 13
Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü - Resim: 2

Hortumun yaklaşık 4 metre savurduğu park halindeki otomobil ters dönerek dururken, motosiklet ve kamyonete de zarar verdi. 

2 / 13
Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü - Resim: 3

Hortum sırasında yürüyen S.K. savrulan otomobilin çarpması sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 / 13
Antalya'da hortum dehşeti: Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden çıktı, bir araç savrulup ters döndü - Resim: 4

Yaralanan S.K. müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

4 / 13