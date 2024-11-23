Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı
Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortum, sera ve evlerin olduğu kısımdan geçti. Ortalığı savaş alanına çeviren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde dün etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı adeta felç etti.
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Yağışın yanında fırtına uyarısının da bulunduğu ilçelerden Serik'te dün akşam hortum çıktı. Ev ve seraların olduğu bölümden geçen hortum, üzerinden geçtiği naylon ve cam seralara zarar verdi.
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Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hortumun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumun gittiği yönü takip eden çiftçiler, "Şu an bizim camın yanından geçecek" dediği anlar görüntülere yansıdı.
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