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Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam çıkan hortum, sera ve evlerin olduğu kısımdan geçti. Ortalığı savaş alanına çeviren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla uyardığı Antalya'nın doğu ilçelerinde dün etkisini gösteren sağanak yağış, hayatı adeta felç etti. 

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Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı - Resim: 2

Yağışın yanında fırtına uyarısının da bulunduğu ilçelerden Serik'te dün akşam hortum çıktı. Ev ve seraların olduğu bölümden geçen hortum, üzerinden geçtiği naylon ve cam seralara zarar verdi.

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Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı - Resim: 3

Vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan hortumun o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hortumun gittiği yönü takip eden çiftçiler, "Şu an bizim camın yanından geçecek" dediği anlar görüntülere yansıdı.

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Antalya'da hortum dehşeti: Ev ve seraların içine daldı - Resim: 4
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