Antalya'da hortum felaketi
Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.
Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.