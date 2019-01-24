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  3. 24 Ocak 2019 16:16

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Antalya'da hortum felaketi

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Antalya'da hortum felaketi

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi.

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Antalya'da hortum felaketi

Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu.

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Antalya'da hortum felaketi

Kumluca'da fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

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