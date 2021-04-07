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Antalya’da kafesten kaçan maymun dehşet saçtı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelin bahçesinde kafeste yaşayan maymun kaçtıktan sonra kendini yakalamaya çalışan otel personeline saldırdı.

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Maymun, 51 yaşındaki Hacı Hatip Aksoy isimli çalışanın önce bacağını daha sonra boynunu ve kulağını ısırdı.

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Edinilen bilgiye göre Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde bir otelin bahçesinde meydana gelen olayda çalışanlar, kafesten kaçan maymunu yakalamak için seferber oldu.

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Otel bahçesinde kaçan maymunun yakalanması için müşteriler de destek verdi. Daire içine alınan maymun kaçabilmek için Aksoy'a saldırdı.

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