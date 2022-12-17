Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar
Aralık ayında sıcaklığın 19 derecelere yükseldiği Antalya’da yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek sıcak havanın tadını çıkardılar.
Hava sıcaklığının 19, deniz sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya’da, Konyaaltı sahili doldu.
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Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler denize girip sahilde güneşlendi.
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Antalyalılar ise güneşli havada balık tutup yeşilliklerde bol vakit geçirdi.
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Sahilde baba ve oğul gelen bir turist aile ise kano yaptı.
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