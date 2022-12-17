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  4. Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar

Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar

Aralık ayında sıcaklığın 19 derecelere yükseldiği Antalya’da yerli ve yabancı turistler sahile akın ederek sıcak havanın tadını çıkardılar.

Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar - Resim: 1

Hava sıcaklığının 19, deniz sıcaklığının 20 derece olduğu turizm kenti Antalya’da, Konyaaltı sahili doldu. 

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Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar - Resim: 2

Bölgede bulunan otellerde tatil yapan turistler denize girip sahilde güneşlendi.

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Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar - Resim: 3

Antalyalılar ise güneşli havada balık tutup yeşilliklerde bol vakit geçirdi.

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Antalya'da kışın ortasında yaz yaşanıyor! Soluğu denizde aldılar - Resim: 4

Sahilde baba ve oğul gelen bir turist aile ise kano yaptı.

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