Antalya'da köpekbalığı sahile vurdu

'YAKLAŞIK 2 İLE 2,5 METRE ARASINDA' Köpek balığını fark ederek sahile çıkartan Recep Gürel, "Çamyuva sahilinde güneşlenirken denizde hareketsiz bir canlı gördük. Yanına yaklaşırken, kaplumbağa olduğunu düşündük ama yanına yaklaştığımızda daha büyük bir şeydi ve ters duruyordu. Elimizle onu dışarıya çektik. Dışarı çıkarttığımızda köpek balığı olduğunu fark ettik. Ölüydü ve büyüktü de yaklaşık 2 ile 2,5 metre arasında. Vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Biraz da çocuklar korktu ama maalesef doğanın kuralı böyle. Antalya'da yaşıyoruz. Daha önce köpek balığına hiç rastlamadım denizde. Plajın sakin olması nedeniyle bu tarafı tercih etmiştik, koronavirüs var malumunuz. Merkezi yerlerde pek gitmiyoruz. Bugün de böyle bir şey başımıza geldi" dedi.