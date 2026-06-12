Antalya'da korku dolu anlar: Evini ateşe verip kapıları kilitledi!

Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün sabah saat 09.00 sıralarında hareketli anlar yaşandı. Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A. isimli kadın, dairesindeki halı ve perdeleri ateşe verdikten sonra kapıyı üzerine kilitledi. Çevredeki apartman sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.