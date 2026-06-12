Antalya'da korku dolu anlar: Evini ateşe verip kapıları kilitledi!
Antalya'nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kadın, yalnız yaşadığı bodrum kattaki dairesini ateşe vererek kendini içeri kilitledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, uzun süren ikna çabalarının ardından kapıyı kırarak kadını kurtardı ve yangını büyümeden söndürdü.
Antalya'nın Kepez ilçesinde bugün sabah saat 09.00 sıralarında hareketli anlar yaşandı. Kültür Mahallesi 3864 Sokak'ta yer alan 4 katlı bir apartmanın bodrum katında yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ç.A. isimli kadın, dairesindeki halı ve perdeleri ateşe verdikten sonra kapıyı üzerine kilitledi. Çevredeki apartman sakinlerinin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İkna Çabaları Sonuç Vermeyince İtfaiye Kapıyı Kırdı
Olay yerine intikal eden güvenlik ve kurtarma güçleri, tehlikenin büyümesini engellemek amacıyla bodrum kata inerek Ç.A.'yı kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ancak kadının direnişini sürdürmesi ve alevlerin yayılma riski üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girmek zorunda kaldı.
Daireye giren itfaiye erleri, tehlike saçan açık ocağı hızla kapatırken, alev alan halı ve perdeleri de tüm binaya sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Ekiplere Direnen Kadın Polis Merkezine Götürüldü
Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri, kendisine ve çevreye zarar verme riski taşıyan Ç.A.'yı güvenlik amacıyla kelepçeleyerek evden dışarı çıkardı. Apartman önünde hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim edilen kadın, burada da zorluk çıkarmaya devam etti.