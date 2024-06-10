Antalya'da korkunç cinayet: ''Ben yaptım, kardeşim yapmadı'' diyerek suçu üstlendi
Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 yaşındaki A.Ç., ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla F.Y.'yi (42), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan kadın, ''Ben yaptım, kardeşim yapmadı'' diyerek cinayeti üstlendi.
Olay, saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; F.Y., karşılıksız sevdiği A. Ç.'nin evinin önüne giderek dışarı çıkmasını isterdi. Sesleri duyan A.Ç.'nin kardeşi A.Ç., dışarı çıktı. A.Ç. ile F.Y. arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Y.'yi göğüs kısmından 2, sırtından 1 kez bıçakladı.
Yaralı Y., olay yerinden Çamlıbel Mahallesi 4875 Sokak’taki taksi durağına kadar yaklaşık 500 metre yaya olarak gitti. Y.'nin taksicilerden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen F.Y., hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.