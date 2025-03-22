Antalya'da korkunç kaza: Aracın camından fırlayan genç kız hayatını kaybetti
Antalya'da özel halk otobüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 22 yaşındaki genç kız, yolcu konumunda bulunduğu araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, A.C. yönetimindeki özel halk otobüsü ile A.Ü.'nün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı.
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Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan C.K.'nin (22) yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, C.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.
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