Antalya’da korkunç manzara! Yarı çıplak halde ölü bulundu

2 GÜN ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde, binada ve çevrede inceleme yaptı. Kötü koku nedeniyle polis ekipleri maske takarak çalıştı. Yapılan ilk incelemede Dönmez'in en az iki gün önce iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.