Antalya'da korkunç olay! Anne ve 1 yaşındaki bebeği hayatını kaybetti

Antalya'da, eşiyle tartıştıktan sonra babaevine gelen ve 9 katlı binanın çatısına çıkarak önce bebeği Yağız'ı (1) atan, daha sonra da kendisi atlayan Gülay G. (27) yaşamını yitirdi. Acı haberi alan psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G.'nin annesi ile babası, torunu ve kızının cansız bedenleri başında ağıt yaktı. Gülay G.'nin babası, torununun düştüğü yeri öperek, oturup, uzun süre gözyaşı döktü.



Olay, saat 15.00 sıralarında, Akkuyu Mahallesi'ndeki Onursal Konut Sitesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 15 gün önce eşiyle tartışan Gülay G., babaevine geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Gülay G., 1 yaşındaki bebeği Yağız'ı da yanına alıp, 9 katlı apartmanın çatısına çıktı.



