Antalya'da korkutan yangın: Kova ile kum taşıdılar
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Lara Plajı karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçen yıl 'doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edilen Lara kumul ve ormanlarında, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
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Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.
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Çam ağaçları ile yerdeki bitki örtüsünün alevlere teslim olduğu bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü personeli, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, arazözler ve helikopter sevk edildi.
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Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
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