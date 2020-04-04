Antalya'da koronavirüs ordusu kuruldu

Türkiye’nin daha çok maske kullanılması gerektiğini daha önceden tahmin ettiklerini dile getiren Uysal, "Dünyada maske takan ülkelerin hastalığı nasıl kontrol altına aldığını gördük. Sürdürülebilir bir maske lazım, sürekli kullan at ile olmuyor. Bununla ekonomik olarakta başetmek imkansız. Yüzde 100 pamuklu kumaştan yıkanabilir, ütülenebilir bir maske üzerinde durduk. Bunun üretimiyle ilgili girişimde bulunduk. Bir firma ile anlaşarak geçtiğimiz günlerde üretimini yaptık. Ülkemizde de herkes maske takma noktasına geldi. Bizde hazırız bir hafta içinde Muratpaşalılara yeteri kadar dağıtmak istiyoruz" dedi.