Antalya'da 'Köy Survivor' rüzgarı: 5 yıldızlı tatil için kıyasıya yarıştılar
Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest kapsamında 5 yıldızlı otel tatili ödüllü 'Köy Survivor' yarışması başladı. Ortaköy Mahallesi'nde kurulan özel parkurda yetişkinler büyük ödül için ter dökerken, çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenceye doydu.
Kaynak: DHA
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy (Baysı) Mahallesi'nde gelenekselleşen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Baysıfest Ortaköy Kültür ve Sanat Günleri renkli görüntülerle başladı.
Festivalin en dikkat çeken etkinliği ise büyük ödülü 5 yıldızlı bir otelde tatil olan 'Köy Survivor' yarışması oldu.
Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ve Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu'nun da katıldığı organizasyonda, mahalle sakinleri özel olarak kurulan zorlu parkurda büyük ödül için kıyasıya bir mücadele sergiledi.
Ortaköy Mahalle Muhtarlığı'nın yoğun emekleriyle organize edilen ve iki gün sürecek olan festival, hem yöre halkına hem de dışarıdan gelen misafirlere unutulmaz anlar yaşatıyor.
