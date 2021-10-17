Antalya’da linç girişimi! Mahallelinin elinden zor kurtuldu
Antalya'da akraba dehşeti yaşandı. Enişte, sokak ortasında kayınbiraderini bıçakladı. Çevredekiler ise saldırganı linç etmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı
Korkunç olay, bugün Antalya Kepez'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı.
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Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayınbiraderini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.
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Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı.
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Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.
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