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Antalya’da linç girişimi! Mahallelinin elinden zor kurtuldu

Antalya'da akraba dehşeti yaşandı. Enişte, sokak ortasında kayınbiraderini bıçakladı. Çevredekiler ise saldırganı linç etmeye çalıştı. O anlar kameralara böyle yansıdı

Korkunç olay, bugün Antalya Kepez'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde karşılaşan Oktay K. ile eniştesi Ramazan U. arasında tartışma çıktı.

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Birbirleri arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan U., kayınbiraderini elindeki bıçakla kovalamaya başladı. Cadde üzerinde Oktay K.'yi yakalayan Ramazan U., kayınbiraderini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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Kavgayı gören vatandaşların toplanması üzerine olay yerinden kaçmak isteyen Ramazan U., elindeki bıçağı park halindeki bir otomobilin altına attı.

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Ramazan U. çok geçmeden vatandaşlar tarafından yakalanarak adeta linç edilmeye başlandı.

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