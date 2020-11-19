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  3. 19 Kasım 2020 16:30

Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı

Antalya'nın Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasında kalan Batı Toroslara mevsimin ilk karı yağdı.

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Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı

Batı Torosların en yüksek noktası olan 3027 metre yüksekliğindeki Kaş sınırlarındaki Akdağ'dan başlayarak 1800 metredeki Seydikemer ilçesindeki Girdev Yaylası'na kadar olan bölümde kar yağışı etkisini gösterdi.

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Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı

Bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı. Girdev Yaylası'nda bazı vatandaşlar kardan adam yaptı.

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Antalya'da mevsimin ilk karı yağdı

Kar yağışıyla birlikte bölgede konaklayan Yörükler de dönüşe geçti.

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