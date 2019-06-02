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  3. 02 Haziran 2019 14:25

Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

Hava sıcaklığının 28 derece hissedildiği Antalya'da, yüzde 76'yı bulan nem tatilcileri bunalttı. Nemden bunalan vatandaşlar, serinlemek için kendini sahillere attı.

Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

Antalyalılar ve tatilciler, sıcaktan bunalınca soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Aileleri ile sahile gelen yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler ise güneşlendi.

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Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

Eşi ve çocuğuyla sahile gelen Tatiana Biçer, “Biz bir hafta önce sezonu açtık. Her gün denize giriyoruz. Hava henüz çok sıcak değil ama bizim için daha güzel" dedi.

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Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

İsmail Biçer ise Konyaaltı plajının çok güzel olduğunu belirterek, “Her sene geliyoruz. Zaten yakın oturuyoruz. Deniz güzel ve temiz. Çok beğeniyoruz. Pazar günleri yoğun oluyor ama güzelliğine değiyor" diye konuştu.

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Antalya'da nemden bunalan sahile koştu

Kick boks sporcusu Yaren Nur ise ailesiyle birlikte bayram tatiline geldiklerini ifade ederek, sıcak havanın ve tatilin tadını çıkardıklarını söyledi.

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