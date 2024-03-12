Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kemer ilçesi Çalış Tepesi karşısındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kaynak: AA
Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti.
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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
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İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Kemer Arama ve Kurtarma Derneği (KEMKUT) ekibi de çalışmaya destek verdi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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Öte yandan, yangın bölgesinde ekiplerce uyurken fark edilip, ormanlık alandan çıkarılan F.K. (25), sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ambulansıyla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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