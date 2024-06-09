Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, itfaiye yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
1 / 6
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
2 / 6
Manavgat ilçesi Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahaleye başlandı.
3 / 6
Yangına, ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.
4 / 6