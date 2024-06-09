Antalya'da orman yangını

Yangına, ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.