Antalya'da orman yangını

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hacıosmanlar Mezarlığının olduğu bölgede etkili olan yangını söndürmek için mahalleli de bidon ve kovalarla su taşıyarak yardımcı oldu. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü.