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Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını - Resim: 1

Antalya'nın Serik ilçesi Hacıosmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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Antalya'da orman yangını - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 helikopter, 3 uçak, 34 arazöz, 4 dozer, 3 ekskavatör ve çok sayıda yangın işçisi sevk edildi.

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Antalya'da orman yangını - Resim: 3

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Hacıosmanlar Mezarlığının olduğu bölgede etkili olan yangını söndürmek için mahalleli de bidon ve kovalarla su taşıyarak yardımcı oldu. Yangında, 5 hektar alan zarar gördü. 

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Antalya'da orman yangını - Resim: 4

Bir mahalle sakini, "Evin içersindeydim. Bir anda bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda trafonun yandığını gördüm. Mezarlığın orada yangın çıktığını gördüm" dedi. Jandarma ekipleri, soğutma çalışmaları devam eden bölgede elektrik kabloları üzerinde inceleme yaptı. 

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