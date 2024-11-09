Antalya'da orman yangını
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Kumluca'nın Güzören Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye orman yangını söndürme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına ilk anda arazözlerle müdahale etti.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi. 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, dozer, greyder ve çok sayıda orman işçisi, alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesine uğraşıyor. Zirveye doğru ilerleyen yangının dağlık bölgede etrafının çevrildiği öğrenildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, 100 kişilik ekibin havadan ve karadan çalışması ile saat 16.00 sıralarında kontrol altına alındı. Hava araçlarının yanı sıra yangın bölgesine metrelerce uzunlukta hortum çekerek ulaşabilen kara ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. (DHA)