Antalya'da orman yangını

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi. 2 helikopter, 3 uçak, 18 arazöz, 10 su ikmal aracı, dozer, greyder ve çok sayıda orman işçisi, alevlerin kontrol altına alınıp söndürülmesine uğraşıyor. Zirveye doğru ilerleyen yangının dağlık bölgede etrafının çevrildiği öğrenildi.