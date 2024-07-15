Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü

Yangın saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi Yıkık mevkisindeki ormanda çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü.