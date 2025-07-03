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Antalya'da orman yangını: İtfaiyenin yardımına vatandaş koştu

Antalya'da aynı mahallenin 4 ayrı noktasında yangın, kısa sürede büyüyerek paniğe yol açtı. Alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önlemek için vatandaşlar ve itfaiye ekipleri yoğun bir mücadele verdi.

Kaynak: İHA
Antalya'da orman yangını: İtfaiyenin yardımına vatandaş koştu - Resim: 1

Antalya'nın Aksu ilçesinde mahallenin dört ayrı noktasında çalılık alanda başlayan yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, su, toprak ve zeytin yapraklarıyla alevleri söndürmeye çalıştı. 

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Antalya'da orman yangını: İtfaiyenin yardımına vatandaş koştu - Resim: 2

Alevlerin hızla yayılması üzerine vatandaşlar büyük bir panik yaşarken bazı evler tahliye edildi. 

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Antalya'da orman yangını: İtfaiyenin yardımına vatandaş koştu - Resim: 3

Olay yerinde bulunan bir itfaiye aracı, alevlerin tehdidi altında kalarak kendini korumak için kendi üzerine su sıkmak zorunda kaldı. 

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Antalya'da orman yangını: İtfaiyenin yardımına vatandaş koştu - Resim: 4

İtfaiye erleri, bir ara alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulurken, vatandaşlar "Allah-u Ekber" diyerek hortumlarla yangına müdahale etti. 

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