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  4. Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan ormanı yangınına müdahaleler sürüyor.

Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

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