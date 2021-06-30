Antalya'da orman yangını: Karayolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'nın Akseki ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan ormanı yangınına müdahaleler sürüyor.
Akseki-Manavgat karayolu Gündoğmuş yol sapağı kenarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
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Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, helikopterlerin de müdahale ettiği yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba gösteriyor.
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