Antalya'da ortalığı savaş yerine çeviren peşpeşe hortumlar kamerada!
Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen hortumun serayı saniyeler içinde yerle bir ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ ile uyardığı Antalya’da şiddetli fırtına ve sağanak yağış ilçelerde de etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle Serik ilçesinde tarım arazileri ve seralar zarar gördü.
Zırlankaya Mahallesi’nde ise meydana gelen hortum, bir serayı saniyeler içinde parçaladı. Hortumun seraya ulaştığı ve naylonların koparak savrulduğu anlar, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Görüntülerde sağanak yağış anında hortumun serayı vurduğu ve naylonların koparak çevreye savrulduğu görüldü.
