Antalya'da ortalık karıştı! Bıçaklı, sopalı, pompalı tüfekli kavga kamerada

Bu sırada karşı taraf, aldığı pompalı tüfekle evine giden kişinin üzerine yürüdü. Durumu gören tarafların yakınları da kavgaya dahil oldu. Pompalı tüfekli gruba, karşılarındaki gruptan bir kişi bıçakla saldırdı. Bu sırada pompalı tüfekle ateş açıldı. Pompalı tüfek, sopa ve bıçağın kullanıldığı kavga, bir başka mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.