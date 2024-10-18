Antalya'da otelde yangın paniği

Yangının sebebi araştırılıyor

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, “Şu an tam olarak tespit edemediğimiz bir nedenden dolayı yangın çıktı. Tatil için gelmiş olan misafirlerimizi hızlı bir şekilde tahliye etmek için çalışmalarımızı tüm ekip arkadaşlarımızla başlattık. 550 misafirin konakladığı otelde, 270'i yangını fark ettiklerinde kendileri tahliye oluyor. Geri kalan büyük bir kısmı otel dışında olduğundan dolayı sıkıntılı bir durumumuz yoktu. Bizim ekipler olarak müdahale ettiğimiz odalarında bulunan toplam 48 kişi belediye AFAD, Jandarma ekipleri tarafından tahliyeleri gerçekleştirildi. Şu anda misafirlerimizin genel hayati durumu ile ilgili bir sorun yok” dedi.