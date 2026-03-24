Antalya'da otomobile 60 milyon TL'lik haraç kurşunu! Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Otomobile ateş açıp 60 milyon TL istediler

Mağdur Y.A.'nın ifadesine göre; plakasız bir motosiklet üzerindeki kar maskeli iki kişi, kendisini uzun süre takip ettikten sonra pompalı tüfekle otomobiline iki el ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kısa süre sonra mağdurun telefonu yabancı bir GSM numarasından arandı. Arayan şahıslar, saldırının bir "uyarı" olduğunu belirterek Y.A.'dan tam 60 milyon TL talep etti.