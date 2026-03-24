Antalya'da otomobile 60 milyon TL'lik haraç kurşunu! Gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Antalya Kepez'de kar maskeli ve pompalı tüfekli iki şahıs, takibe aldıkları otomobile ateş açtı. Olayın ardından otomobildeki kişiyi arayıp 60 milyon TL haraç isteyen saldırganlar, polisin operasyonuyla yakalandı.
Antalya'da yüzler kar maskeli 2 şüpheli, bir kişinin otomobilin takip ettikten sonra uyarı niteliğinde pompalı tüfekle 2 el ateş edip kaçtı. Ardından otomobildeki kişiyi aradıkları ve 60 milyon TL istedikleri öne sürülen şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin otomobile silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Otomobile ateş açıp 60 milyon TL istediler
Mağdur Y.A.'nın ifadesine göre; plakasız bir motosiklet üzerindeki kar maskeli iki kişi, kendisini uzun süre takip ettikten sonra pompalı tüfekle otomobiline iki el ateş açtı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, kısa süre sonra mağdurun telefonu yabancı bir GSM numarasından arandı. Arayan şahıslar, saldırının bir "uyarı" olduğunu belirterek Y.A.'dan tam 60 milyon TL talep etti.
İhbarın ardından Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla McConom (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. KGYS ve güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, saldırıda kullanılan motosikleti ve silahı temin eden, olay öncesi keşif yapan 6 şüpheliyi yakaladı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3 şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 3 şahıs ise tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin aracı takip edip pompalı tüfekle ateş etme anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.