Antalya'da plajlar yatakhaneye döndü

Arkadaşları ile birlikte sıcaktan bunalıp Konyaaltı Sahili'ne yatmaya gelen Şeref Delen, "Hava çok sıcak, evlerde klima olmadığından dolayı Konyaaltı Sahili'ne geliyoruz, burada yatmayı tercih ediyoruz. Sahil çok kalabalık, buraya yatmaya gelen yerli, yabancı çok insan var" diye konuştu.